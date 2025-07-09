لكبح الجوع وخسارة الوزن.. "سر بسيط" في نظام جوكوفيتش

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كشف خبير تغذية عن وجبة خفيفة يفضّلها نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، يمكن أن تكون مفتاحا للسيطرة على الجوع، تعزيز الهضم، والمساعدة في خسارة الوزن، دون الحاجة إلى حميات قاسية أو مكملات باهظة الثمن.

التمر غني بالألياف الطبيعية، والحلاوة الطبيعية، والعناصر الغذائية الأساسية، ما يجعله خيارا فعّالا للحفاظ على الشعور بالشبع وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

يقول البروفيسور فرانكلين جوزيف من عيادة "د. فرانك" لخسارة الوزن إن التمر مثالي لمن يسعون للتخلص من الانتفاخ أو التحكم في الشهية.

ويضيف: "نوفاك جوكوفيتش يتّبع نظاما غذائيا نباتيا منخفض السكر، يركّز على الكربوهيدرات بطيئة الامتصاص والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والتمر يندرج تمامًا تحت هذه الفئة."

وأوضح البروفيسور جوزيف أن تناول حبة أو اثنتين من التمر مع الإفطار أو كوجبة خفيفة يمكن أن يساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول، ويقلل الرغبة في تناول الوجبات الغنية بالسكر أو الدهون.

فوائد التمر للهضم والطاقة

التمر غني بالألياف التي تدعم حركة الأمعاء وتُحسّن امتصاص العناصر الغذائية. كما أنه يحتوي على سكريات طبيعية وألياف، ما يساعد على إطلاق الطاقة بشكل مستقر دون التسبب في تقلبات مفاجئة في مستويات السكر في الدم، التي تؤدي غالبًا إلى التعب والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

يقول جوزيف: "التمر يمنح طاقة مستقرة، ما يساعدك على البقاء نشيطًا دون التقلبات الحادة في النشاط والطاقة."

كيف تضيف التمر إلى نظامك اليومي؟

يمكنك إضافة التمر إلى الشوفان صباحا، أو تقطيعه مع الزبادي، أو تناوله مع زبدة الفول السوداني كوجبة خفيفة في منتصف النهار.

كما يشير البروفيسور جوزيف إلى أن التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، ما يجعله مفيدًا لصحة القلب، وتعافي العضلات، والرفاه العام.

مع الأداء المذهل لجوكوفيتش على أرض الملعب، يبدو أن اختياراته الذكية في التغذية دليل على أن الوجبات الصحية ليست بالضرورة معقدة – بل يمكن أن تبدأ بحبة تمر واحدة.