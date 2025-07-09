"يفتقدوني في مدريد".. كروس يكشف موقفه من التراجع عن الاعتزال

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استبعد الألماني توني كروس بشكل نهائي عودته إلى ريال مدريد بعد اعتزاله كرة القدم مؤخرًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النادي العاصمي ما يزال يبحث عن لاعب بخصائصه، وهو ما يفتقده الفريق حاليًا.

وقال كروس في مقابلة مع صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت": لن أعود، وهم يعرفون ذلك. لكن من الواضح أنهم يفتقدون إلى لاعب بخصائصي وما زالوا يحاولون إيجاد بديل. المشكلة أن هذا النوع من اللاعبين نادر، ومن الصعب الحصول عليه.

وعن تعيين تشابي ألونسو بدلاً من كارلو أنشيلوتي قال: هذا تغيير يخدم الجميع، النادي وتشابي الذي أراد خطوة للأمام، وكارلو الذي وجد فرصة مثالية مع البرازيل. تحدثت معه عندما تلقى العرض، وكان سعيدًا لأنه سيقود منتخبًا كبيرًا دون ضغوط العمل اليومي.

وانتقد كروس بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، مضيفاً: اللاعبون مرهقون بدنيًا وذهنيًا. لا أحد يسأل عن رأيهم، وهناك مباريات أكثر وراحة أقل. النتيجة واضحة: إصابات أكثر، وجودة أقل.

وأشاد كروس بالإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، معتبرًا أنه "لم يرَ لاعبًا بهذا المستوى في سن 17 من قبل".

وختم كروس: الموهبة وحدها لا تكفي. نجاحه في السنوات المقبلة سيتوقف أيضًا على كيفية تعامله مع الضغوط خارج الملعب.