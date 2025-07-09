ليفربول يعود إلى التدريبات لأول مرة منذ وفاة جوتا

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عاد لاعبو ليفربول بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم، إلى التدريبات الثلاثاء للمرة الأولى منذ حادث السير المروع الذي أدى إلى وفاة زميلهم البرتغالي ديوغو جوتا.

وأجّل بطل الدوري بدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد بعد وفاة جوتا (28 عاما) وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سيارة شمال إسبانيا الخميس الماضي.

وحضر المدرب الهولندي آرني سلوت وعدد من لاعبي ليفربول، بقيادة مواطن الأول القائد فيرجيل فان دايك، جنازة جوتا في مسقط رأسه غوندومار، بالقرب من بورتو السبت.

وكان المصري محمد صلاح والأسكتلندي أندي روبرتسون والإيرلندي كونور برادلي، والياباني واتارو إندو من بين اللاعبين الذين تم تصويرهم وهم يصلون إلى ملعب التدريب.

وقررت إدارة ليفربول إقامة موقع تذكاري في ملعب أنفيلد الشهير، حيث تم وضع مئات من باقات الزهور والقمصان والأوشحة والصور من قِبَل المشجعين واللاعبين السابقين في الأيام الأخيرة.

ومن المقرر أن تُقام أول مباراة ودية لليفربول استعدادا للموسم الجديد الأحد خارج أرضه أمام بريستون ولكن تم تعليق بيع تذاكر تلك المباراة ريثما يُتخذ القرار النهائي بشأن إقامتها.

ومن المقرر أن يُجري ليفربول جولة آسيوية، حيث سيواجه ميلان الإيطالي في هونغ كونغ ويوكوهاما مارينوس الياباني قبل نهاية الشهر.