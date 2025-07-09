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نجم ليفربول يضغط على برشلونة.. ويشترط "ضمانات مكتوبة"

9
JULY
2025
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ذكرت تقارير صحفية أن الكولومبي لويس دياز اشترط على برشلونة الحصول على ضمانات مكتوبة لتسجيله في لوائح النادي، ودفع الشرط الجزائي البالغ 62 مليون يورو، لإتمام الصفقة.
 
وفي آخر تطورات المفاوضات بين ناديي ليفربول وبرشلونة لضم لويس دياز، ذكرت صحيفة "آس" أن اللاعب لن يغادر النادي الإنجليزي ما لم تقدم له إدارة برشلونة ضمانات مكتوبة بتسجيله في اللوائح الرسمية للفريق في حال تعذر تسجيله في سوق الانتقالات الصيفية.
 
كما أن دياز، البالغ من العمر 28 سنة، يشترط الخروج مجانا بعد دفع الشرط الجزائي بقيمة 62 مليون يورو، كتعويض عن الأضرار الرياضية التي قد يتكبدها، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت".
 
وقالت الصحيفة إن دياز، مثل داني أولمو وباو فيكتور، طلب ضمانات مكتوبة من إدارة النادي الكتالوني لتفادي المشكلات التي قد تواجهه في ظل الوضع المالي الصعب للنادي، والتزامه بقواعد اللعب المالي النظيف التي تفرضها "الليغا".
 
ويمتد عقد دياز مع ليفربول حتى عام 2027، ويسعى للانتقال إلى برشلونة لخوض تجربة جديدة إلى جانب لامين يامال، ورافينيا، وليفاندوفسكي، وفيران توريس، وفيرمين، وفقا لـ"سبورت".
 
ولا تزال المفاوضات مستمرة بين النادي الكتالوني و"الريدز" للتوصل إلى اتفاق، حيث يقدر نادي ليفربول قيمة اللاعب بنحو 70 مليون يورو، نظرا لدوره الكبير في فوز الفريق بالدوري الإنجليزي.
 
وحسب ما نقلته صحيفة "آس"، فإن لويس دياز لديه اتفاق مع ليفربول يسمح له بالرحيل في حال تلقى عرضا بقيمة 80 مليون يورو. وبرشلونة على دراية بهذا الشرط، لكنه يسعى لتخفيض السعر لضمان توقيع اللاعب.
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