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التحقيقات الأولية للشرطة تكشف سبب حادث وفاة مهاجم ليفربول

9
JULY
2025
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كشفت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع الذي أودى بحياة البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي، وشقيقه، الأسبوع الماضي في إسبانيا، إلى "سرعة زائدة"، وفقا لما أفادت الشرطة الاسبانية.
 
ولا يزال تقرير الخبراء "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" أحد إطارات السيارة، لكن "جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به" وفقا للشرطة.
 
جوتا كان قائد السيارة
ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة 25-26 يونيو.
 
وكان جوتا وشقيقه قد لقيا حتفهما بعد انقلاب سيارتهما من طراز "لامبورغيني" بسرعة قرب الحدود الشمالية الغربية لإسبانيا، أثناء توجههما إلى ميناء سانتاندير، حيث كان من المقرر أن يسافر بحرًا إلى بريطانيا، بعد أن نصحه الأطباء بتجنب الطيران عقب خضوعه لجراحة في الرئة.
 
تجمع لاعبو ليفربول في بلدة غوندومار البرتغالية الصغيرة يوم السبت، لحضور جنازة زميلهم ديوغو جوتا.
 
وكان قائد الفريق فيرجيل فان دايك وحارس المرمى كيفن كيليهير والمدرب أرني سلوت من بين زملائه السابقين والحاليين الذين وصلوا إلى البرتغال.
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