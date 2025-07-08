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بعد اتهامه بالتسبب في إصابة موسيالا.. دوناروما يعلق

8
JULY
2025
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يشعر الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي بصدمة شديدة بعد تدخله القوي الذي أدى لتعرض جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ لإصابة خطيرة.
 
وقال دوناروما لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا مصدوم للغاية مما حدث، لم أكن أقصد بالتأكيد إيذاء موسيالا".
 
من جانبه قال فينتشنزو رايولا، وكيل أعمال دوناروما "ما حدث لم يستغرق أجزاء من الثانية، لقد وصل جيانلويجي للكرة أولا، ولم يتمكن من تفادي الاصطدام مع موسيالا".
 
وأضاف: "ما تردد أنه تعمد إصابة موسيالا يبقى حكما ظالما، ونأمل أن يتعافى جمال في أسرع وقت ممكن، ليعود أقوى مما كان عليه".
 
وأوضح رايولا: "دوناروما إنسان حساس للغاية، لذا لم يكن يريد أن يتظاهر بأنه لم يفعل شيئا".
 
وكشف: "لقد تحدث معي دوناروما بين الشوطين، وهو أمر لم يحدث من قبل، لأنه دائما ما يغلق هاتفه قبل ساعة من المباراة ولا يعيد تشغيله مجددا إلا بعد انتهاء المباراة".
 
وقال رايولا: "لقد أرسل لي رسالة هاتفية، ليبلغني بأنه متوتر للغاية، وللتأكيد على عدم تعمده لهذا التدخل القوي".
 
ماذا حدث؟
 
تعرض موسيالا لالتواء كامل في ساقه اليسرى أثناء محاولة الانقضاض لخطف كرة داخل منطقة الجزاء من دوناروما وويليان باتشو مدافع باريس سان جرمان، ليصاب الألماني الدولي بعد تعرضه لضربة من الحارس الإيطالي في أواخر الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز باريس على بايرن بهدفين دون رد في دور الثمانية لكأس العالم للأندية، السبت الماضي.
 
وبدا دوناروما مرتبكا بعد تدخله القوي، بينما كان موسيالا يتألم بشدة على الأرض.
 
وأكد بايرن ميونيخ في بيان رسمي أن موسيالا أصيب بكسر في الشظية وخلع في الكاحل، وسيجري عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
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