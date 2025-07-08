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حكيمي يعلّق على مواجهة "صديقه" في نصف نهائي مونديال الأندية

8
JULY
2025
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من المرتقب أن يتواجه الصديقان، كيليان مبابي وأشرف حكيمي في المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
 
وعلق الدولي المغربي حكيمي، على المواجهة المرتقبة بينه وبين مبابي، في تصريحات نقلتها شبكة "دازن"، وقال: "مبابي صديقي، لكن كل منا يدافع عن ألوان فريقه".
 
وأضاف: "تحدثت مع مبابي قبل انطلاق البطولة، وكان مريضا، لكنه الآن جاهز تماما".
 
وتابع: "شاهدنا مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، كما أعتقد أن باقي اللاعبين فعلوا الأمر نفسه، لأنها مباراة كبيرة. لم أكن أتوقع أن أواجه كيليان أو أي لاعب آخر، لكنني أتمنى له التوفيق دائما".
 
وأضاف ظهير أيمن سان جيرمان: "أنا سعيد بمواجهة مبابي في نصف النهائي، ولكن كل واحد منا مطالب بالدفاع عن فريقه، وهذا هو الأهم".
 
وكان كيليان مبابي قد غاب عن مباريات ريال مدريد في دوري المجموعات بسبب إصابته بحمى قبل مواجهة الهلال السعودي، لكنه شارك لاحقا في مباراتي يوفنتوس ودورتموند.
 
وتربط بين الصديقين علاقة وطيدة منذ أن تشاركا أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.
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