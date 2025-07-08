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برشلونة يحسم مستقبل حارس مرماه تشيزني

8
JULY
2025
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، تمديد عقد حارس مرماه البولندي فوسيتش تشيزني لمدة عامين، ليبقى في كامب نو حتى 2027.
وظهر حارس المرمى السابق لأرسنال الإنجليزي بمستوى رائع منذ عودته من الاعتزال ليحل مكان الألماني مارك أندري تير شتيغن بداية الموسم الماضي.
 
وخلال 30 مباراة خاضها مع برشلونة، حافظ حارس المرمى البالغ من العمر 35 عاما على نظافة شباكه في 14 مباراة، ولم يتلق أي خسارة في الدوري الإسباني، حيث أنهى برشلونة حامل اللقب الموسم بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.
 
وذكر برشلونة عبر موقعه الإلكتروني الإثنين: "لقد أثبت الحارس البولندي أنه لا يزال أحد أفضل حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية".
 
وأضاف "كانت خبرة الحارس البولندي ونضجه بمثابة دعم كبير للمدرب هانز فليك في تشكيلة برشلونة الشابة".
 
وبعد الفوز بالثلاثية المحلية مع برشلونة الموسم الماضي، حصد تشيزني 14 لقبا خلال مسيرته، التي شهدت مشاركته في مع أكثر من 500 مباراة.
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