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"الفيفا" يلغي مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية

8
JULY
2025
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عدم إقامة مباراة لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.
 
وقال "الفيفا" في بيان على موقع الرسمي، إنه قرر عدم إقامة مباراة تحديد المركز الثالث في "مونديال الأندية": "حرصا على تمكين الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى المباراة النهائية، من الانتقال إلى التزاماتهم التالية في أسرع وقت ممكن".
 
ويعني قرار "الفيفا" أنه لم يتبقَّ سوى ثلاث مباريات مثيرة وحاسمة في النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة حاليا، لتحديد ما إذا كان تشيلسي أو فلومينينسي أو باريس سان جيرمان أو ريال مدريد سيتوَّج باللقب.
 
وسيقابل تشيلسي الإنجليزي فلومينينسي البرازيلي في المباراة الأولى من مرحلة نصف النهائي اليوم الثلاثاء، بينما سيواجه ريال مدريد الإسباني باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء في المباراة الثانية.
 
وستُقام جميع المباريات على ملعب ميتلايف علما أن المباراة النهائية ستقام يوم 13 يوليو.
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