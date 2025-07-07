living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصرف غريب.. ريال مدريد يترك مبابي وحيداً ويسلمه للشرطة

7
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ترك ريال مدريد نجمه الفرنسي كيليان مبابي وحيداً في "ميتلايف" في نيوجيرسي وتوجه إلى المطار بعد الفوز على دورتموند الألماني يوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في الولايات المتحدة.
 
وسجل مبابي أول أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية في مرمى دورتموند بالمباراة التي انتهت 3-2 لمصلحة العملاق الإسباني.
 
والتقطت عدسات كاميرا صحيفة "ماركا" الإسبانية حافلة ريال مدريد وهي تغادر إلى المطار للسفر إلى وست بالم بيتش في ولاية ميامي دون مبابي الذي اضطر للبقاء وحيداً في الملعب بسبب خضوعه لفحص المنشطات.
 
ووفقاً للصحيفة الواسعة الانتشار فإن مبابي الذي تعافى مؤخراً من مرض في المعدة والأمعاء، عانى من الجفاف بسبب درجات الحرارة العالية ما جعله ينتظر أكثر من ساعة لحين تقديم العينة.
 
 
وواصلت: مبابي غادر الملعب بعد 58 دقيقة من مغادرة حافلة ريال مدريد إلى المطار، إذ ركب سيارة سوداء مع أحد إداريي النادي رفقة خمس سيارات شرطة للانضمام إلى بقية البعثة في المطار.
 
وغاب كيليان عن أول ثلاث مباريات لريال مدريد في البطولة، قبل أن يدخل كبديل في مباراتي يوفنتوس بثمن النهائي ودورتموند بدور الثمانية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout