تصرف غريب.. ريال مدريد يترك مبابي وحيداً ويسلمه للشرطة

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ترك ريال مدريد نجمه الفرنسي كيليان مبابي وحيداً في "ميتلايف" في نيوجيرسي وتوجه إلى المطار بعد الفوز على دورتموند الألماني يوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في الولايات المتحدة.

وسجل مبابي أول أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية في مرمى دورتموند بالمباراة التي انتهت 3-2 لمصلحة العملاق الإسباني.

والتقطت عدسات كاميرا صحيفة "ماركا" الإسبانية حافلة ريال مدريد وهي تغادر إلى المطار للسفر إلى وست بالم بيتش في ولاية ميامي دون مبابي الذي اضطر للبقاء وحيداً في الملعب بسبب خضوعه لفحص المنشطات.

ووفقاً للصحيفة الواسعة الانتشار فإن مبابي الذي تعافى مؤخراً من مرض في المعدة والأمعاء، عانى من الجفاف بسبب درجات الحرارة العالية ما جعله ينتظر أكثر من ساعة لحين تقديم العينة.

وواصلت: مبابي غادر الملعب بعد 58 دقيقة من مغادرة حافلة ريال مدريد إلى المطار، إذ ركب سيارة سوداء مع أحد إداريي النادي رفقة خمس سيارات شرطة للانضمام إلى بقية البعثة في المطار.

وغاب كيليان عن أول ثلاث مباريات لريال مدريد في البطولة، قبل أن يدخل كبديل في مباراتي يوفنتوس بثمن النهائي ودورتموند بدور الثمانية.