فيديو رقص نجم ليفربول بالتزامن مع جنازة جوتا.. مطالب برحيله

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يواجه النجم الكولومبي لويس دياز موجة انتقادات واسعة، بعد تغيبه عن جنازة زميله في ليفربول ديوغو جوتا، الذي وافته المنية قبل أيام، بينما ظهر دياز في مقاطع فيديو متداولة وهو يرقص مع عدد من شخصيات التواصل الاجتماعي في مدينة بارانكيا الكولومبية.

وظهر دياز في فيديوهات مضحكة، شملت رقصا ومزاحا، مع "مؤثرين" في كولومبيا، نشرت بعد خبر وفاة جوتا بحادث سيارة.

وأثار سلوك دياز استياء مشجعي "الريدز" الذين تذكروا موقف جوتا الإنساني، مع دياز تحديدا، عندما كان والد دياز مخطوفا من قبل عصابة إجرامية في كولومبيا.

وفي أكتوبر 2023، رفع جوتا قميص دياز، عندما سجل هدفا خلال مباراة بالدوري الإنجليزي، لإظهار المساندة للنجم الكولومبي الذي كان في حالة نفسية سيئة خلال فترة اختطاف والده.

ونشر حساب "LFC Español" على منصة إكس رسالة غاضبة اعتبر فيها أن ما فعله دياز "لا يُغتفر"، مطالبا برحيله عن النادي.

وكان دياز قد نشر رسالة بعد وفاة جوتا، عبر حساباته على مواقع التواصل، قائلا: "ليس لدي كلمات.. يؤلمني رحيله حتى الأعماق، ليس كلاعب فقط بل كإنسان أيضا. قلبي مع زوجته وأطفاله الثلاثة وعائلته. ارقد بسلام يا ديوغو".

يذكر أن دياز يقضي إجازته حاليا في مسقط رأسه بكولومبيا بعد انتهاء موسمه مع ليفربول.