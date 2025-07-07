living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو رقص نجم ليفربول بالتزامن مع جنازة جوتا.. مطالب برحيله

7
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه النجم الكولومبي لويس دياز موجة انتقادات واسعة، بعد تغيبه عن جنازة زميله في ليفربول ديوغو جوتا، الذي وافته المنية قبل أيام، بينما ظهر دياز في مقاطع فيديو متداولة وهو يرقص مع عدد من شخصيات التواصل الاجتماعي في مدينة بارانكيا الكولومبية.
 
وظهر دياز في فيديوهات مضحكة، شملت رقصا ومزاحا، مع "مؤثرين" في كولومبيا، نشرت بعد خبر وفاة جوتا بحادث سيارة.
 
وأثار سلوك دياز استياء مشجعي "الريدز" الذين تذكروا موقف جوتا الإنساني، مع دياز تحديدا، عندما كان والد دياز مخطوفا من قبل عصابة إجرامية في كولومبيا.
 
وفي أكتوبر 2023، رفع جوتا قميص دياز، عندما سجل هدفا خلال مباراة بالدوري الإنجليزي، لإظهار المساندة للنجم الكولومبي الذي كان في حالة نفسية سيئة خلال فترة اختطاف والده.
 
ونشر حساب "LFC Español" على منصة إكس رسالة غاضبة اعتبر فيها أن ما فعله دياز "لا يُغتفر"، مطالبا برحيله عن النادي.
 
وكان دياز قد نشر رسالة بعد وفاة جوتا، عبر حساباته على مواقع التواصل، قائلا: "ليس لدي كلمات.. يؤلمني رحيله حتى الأعماق، ليس كلاعب فقط بل كإنسان أيضا. قلبي مع زوجته وأطفاله الثلاثة وعائلته. ارقد بسلام يا ديوغو".
 
يذكر أن دياز يقضي إجازته حاليا في مسقط رأسه بكولومبيا بعد انتهاء موسمه مع ليفربول.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout