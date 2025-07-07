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فيديو: خيمينيز يكرّم ديوغو جوتا في نهائي "الكأس الذهبية"

7
JULY
2025
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قدم مهاجم المكسيك راؤول خيمينيز تحية مؤثرة لزميله الراحل ديوغو جوتا خلال نهائي بطولة "الكأس الذهبية"، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف".
 
وقبل انطلاق المباراة النهائية بين المكسيك والولايات المتحدة، دخل خيمينيز أرض الملعب مرتديا قميصا يحمل اسم "ديوغو جيه (جوتا)" على ظهره.
 
وعندما سجل خيمينيز هدف التعادل للمكسيك في مرمى الولايات المتحدة في الدقيقة 27، جلس خيمينيز واحتفل على طريقة جوتا الشهيرة، والتي تتضمن اللعب بجهاز تحكم ألعاب فيديو.
 
كما وضع خيمينيز قميص المكسيك، والذي يحمل اسم جوتا على ظهره، فوق ساقيه المتقاطعتين، حسبما ذكر موقع "فوكس سبورتس".
 
وكان خيمينيز زميلا للمهاجم البرتغالي الذي توفي في حادث سير بإسبانيا الأسبوع الماضي لموسمين في وولفرهامبتون واندررز عندما كان النادي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وقلب المنتخب المكسيكي تأخره صفر-1 أمام نظيره الأميركي إلى انتصار ثمين ومستحق 2 - 1 مساء الأحد بالتوقيت المحلي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها كل من الولايات المتحدة وكندا.
 
وحافظ منتخب المكسيك على مسيرته خالية من الهزائم خلال لقاءاته الستة التي لعبها في رحلته نحو تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1991، متفوقا بفارق 3 ألقاب على أقرب ملاحقيه المنتخب الأميركي.
 
وحقق المنتخب المكسيكي 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وأحرز لاعبوه 10 أهداف، في حين استقبلت شباكه 3 أهداف من منافسيه.
 
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