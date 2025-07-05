مونديال الأندية: سان جرمان يتغلب على بايرن ميونيخ ويبلغ نصف النهائي

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تغلب باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا على بايرن ميونيخ الالماني 2-0 اليوم السبت في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية في أتلانتا، وبلغ نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وبورسيا دورتموند الالماني اللذين سيتواجهان في وقت لاحق.

وسجل ديزيريه دويه (78) وعثمان ديمبيليه (90+6) هدفي سان جرمان الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد المدافعين الإكوادوري وليام باتشو (82) والبديل لوكاس هرنانديز (90+2). كما تعرض لاعب بايرن جمال موسيالا لاصابة قوية وخرج من الملعب (45+3).