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سائق شاحنة يوثق بفيديو لحظة مصرع واحتراق سيارة ديوغو جوتا

4
JULY
2025
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أظهر مقطع فيديو صوره سائق شاحنة لحظة احتراق السيارة التي كان يستقلها اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه، بعد تعرضها لحادث سير تسبب بوفاتهما على الفور.
 
ونشر موقع "سي إن إن برازيل"، الفيديو الذي يوثق لحظة اشتعال النيران في سيارة نجم ليفربول، جوتا.
 
وأعلن ليفربول عن فتحه "دفتر التعازي" الورقي والرقمي لنجمه البرتغالي الراحل جوتا وشقيقه أندريه سيلفا بعد وفاتهما المأساوية عن عمر ناهز 28 و25 عاما على التوالي.
 
وكان جوتا وشقيقه الأصغر في طريقهما لركوب عبّارة عائدين إلى إنجلترا، حيث تلقى مهاجم ليفربول نصائح بعدم السفر جوا بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا، عندما انفجر إطار سيارتهما اللامبرغيني وانحرفت عن الطريق السريع أثناء تجاوز سيارة أخرى.
 
ووضع مشجعو ليفربول والأندية المنافسة الزهور وأكاليل الزهور والقمصان وغيرها من التذكارات خارج ملعب أنفيلد في أعقاب الخبر المفجع، وستتاح الآن لجماهير الفريق الأحمر فرصة تقديم تعازيهم الشخصية.
 
وأكد أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز أن كتاب التعازي الورقي سيكون متاحا للتوقيع في مدرجات أنفيلد رود في أوقات مختلفة على مدار الأيام الأربعة المقبلة، بينما يمكن للجماهير من جميع أنحاء العالم التوقيع على النسخة الرقمية.
 
ووفق تقارير فقد اشتعلت السيارة التي كان جوتا وأندريه على متنها بالكامل عقب انحرافها عن الطريق.
 
وتشير التحقيقات الأولية للشرطة الإسبانية إلى أن السبب المحتمل للحادث هو انفجار أحد إطارات السيارة.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو 
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