شيكابالا يعلن اعتزاله.. والزمالك يحجب القميص "10" تكريما له

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أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

ونشر شيكابالا فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الخميس عنونه بكلمة: "وداعا"، مضيفا: "المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

كما قال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: "كنت قررت الاعتزال بنهاية الموسم الحالي ولكني أجّلت الإعلان من أجل محمد عبد الشافي حتى يحصل على حقه بعد الجهود التي بذلها طوال السنوات الماضية، فهو من أعظم الشخصيات التي مرت في تاريخ النادي".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان شيكابالا يرتديه، بعدما أعلن اعتزاله لكرة القدم.

وذكر الزمالك في بيان عبر موقعة الرسمي في وقت متأخر من مساء الخميس أن هذا الأمر يأتي تقديرا لـ"شيكابالا" الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.

وبدأ شيكابالا مسيرته الكروية في عام 2002 مع الزمالك، حيث لعب معه حتى عام 2005، قبل أن ينتقل إلى باوك اليوناني الذي لعب معه لعام واحد قبل العودة للزمالك مجددا في عام 2006.

وفي الفترة الثانية لشيكابالا مع الزمالك بين عامي 2006 و2014، سجل 34 هدفا في 112 مباراة، وحصل على لقب كأس مصر مرتين عامي 2008 و2013، وتخللت تلك الفترة إعارة إلى الوصل الإماراتي سجل فيها 4 أهداف في 13 مباراة.

وعاد شيكابالا للزمالك في عام 2015 بعد فترة قصيرة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي لم يشارك فيها كثيرا، وحصل على لقب الدوري مرتين موسمي 2020/2021 و2021/2022 وكأس مصر أربع مرات كما فاز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) عام 2024 وكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرتين.

وعلى صعيد المنتخب المصري، شارك شيكابالا في 32 مباراة دولية وسجل هدفين.