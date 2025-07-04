وفاة حارس مرمى نيجيريا "الأسطوري" بيتر روفاي

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توفي حارس منتخب نيجيريا في مونديالي 1994 و1998 بيتر روفاي الخميس عن 61 عاما بسبب المرض، وذلك وفق ما أعلن اتحاد بلاده لكرة القدم.

وكان الحارس الذي عرف باسم "دودوماينا"، ضمن التشكيلة التي منحت نيجيريا لقبها الثاني في كأس الأمم الإفريقية عام 1994 في تونس.

وكتب الاتحاد النيجيري في منشور على موقع "إكس": "ننعي وفاة حارس مرمى منتخب نيجيريا الأسطوري، بيتر روفاي، عملاق في كرة القدم النيجيرية وبطل كأس الأمم الإفريقية لعام 1994".

وأفاد الاتحاد النيجيري بأن روفاي "توفي في لاغوس بعد فترة من المرض"، فيما قال أمينه محمد سانوسي إن وفاته "صادمة حقا".

ودافع روفاي عن ألوان العديد من الأندية النيجيرية قبل أن ينتقل للعب في بنين وبلجيكا وهولندا وإسبانيا.

وخاض روفاي 65 مباراة بألوان المنتخب النيجيري بين 1983 و1998.