إينزاغي يكشف تأثير وفاة جوتا على لاعبي الهلال البرتغاليين

A + A -

أبدى الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي أسفه على وفاة مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي لكرة القدم ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا ليل الأربعاء-الخميس، واصفا ما حدث بـ"المأساة" التي أثرت على لاعبيه البرتغاليين.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه بحادث سير في الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.

وانحرفت السيارة "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني "غارديا سيفيل"، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه الأصغر أندريه، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وقال إينزاغي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه مع فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي مونديال الأندية "طبعا كلنا نعلم أنه يوم مليء بالأسى بسبب ما أصاب ديوغو وشقيقه أندريه. خبر مؤسف جدا وكلنا ندرك مدى صعوبة المأساة".

وتطرّق إينزاغي إلى الحالة النفسية للاعبي فريقه البرتغاليين، روبن نيفيز وجواو كانسيلو اللذين لعبا مع جوتا في المنتخب الوطني، حيث قال: "لدينا في الفريق لاعبون برتغاليون وهم أصدقاء لجوتا وأندريه. كان يوما صعبا للجميع وحاولنا أن نمضي قدما لكن الأجواء اختلفت اليوم بسبب هذا الخبر المؤسف. إنها مأساة حقيقة".

وإلى جانب المباريات الدولية التي خاضوها سوية، تواجه جوتا مع نيفيز وكانسيلو مرات عدة في الدوري الإنجليزي، حيث لعب نيفيز مع ولفرهامبتون وكانسيلو مع مانشستر سيتي.

ويُعد نيفيز وكانسيلو من بين أبرز اللاعبين في صفوف الهلال الذي بلغ ربع النهائي بعد إقصائه مانشستر سيتي 4-3 في أكبر مفاجآت المونديال.