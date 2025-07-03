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فيديو.. الشرطة الفرنسية تعتقل بلايلي في مطار شارل ديغول

3
JULY
2025
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أفادت تقارير صحفية باعتقال مهاجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي، صباح الأربعاء في مطار شارل ديغول الفرنسي.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر في المطار، أن بلايلي وُضع تحت الحراسة النظرية بعدما دخل في شجار على متن طائرة تابعة لشركة "إير فرانس"، القادمة من نيويورك.
 
وأبرزت تقارير أن سبب الخلاف بين بلايلي وطاقم الطائرة كان حول ربط حزام الأمان لابنه الصغير، البالغ من العمر سنتين، وتطور الخلاف ليتحول إلى عراك.
 
كما كشفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن بلايلي يُشتبه في اعتدائه على طاقم الطائرة خلال الرحلة الجوية بين نيويورك وباريس.
 
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال الشرطة وهم يقتادون اللاعب السابق لنادي أنجيه الفرنسي مكبل اليدين في ممر الطائرة.
 
ونقلت تقارير عن والد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما أن يوسف تعرض لمعاملة سيئة من قبل الشرطة في المطار الفرنسي، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى "عدم قدرة ابنه الصغير على وضع حزام الأمان".
 
وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أن السلطات الأمنية الفرنسية أطلقت سراح بلايلي.
 
يُذكر أن بلايلي، الذي انتقل إلى الترجي الرياضي التونسي في 2024، قد شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.
 
وقد أُقصي الترجي من دور المجموعات بعد فوز واحد وهزيمتين، آخرها أمام تشيلسي في 25 يونيو.
 
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