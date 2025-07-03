رسميا.. حمد الله يقود هجوم الهلال في مونديال الأندية

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أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الأربعاء، التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة.

وأضاف النادي السعودي في بيان: "ينتظم اللاعب عبد الرزاق حمد الله في تدريبات الهلال اليوم في أورلاندو".

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن حمد الله سيقود هجوم الهلال في مبارياته المقبلة بكأس العالم للأندية.

وأفادت صحيفة "عكاظ الرياضية" بأن النادي السعودي وقع عقدا مع حمد الله على سبيل الإعارة للمشاركة مع النادي في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين فريقي الهلال والشباب، الذي يلعب له حمد الله، لم تستغرق وقتا طويلا، إذ انطلقت في الساعات المتأخرة من مساء الثلاثاء.

واعتبر متابعون ومحللون الصفقة بمثابة "مفاجأة من العيار الثقيل".

وجاء هذا التحرك من إدارة الهلال بعد إصابة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، الأربعاء، أن فرص ميتروفيتش أمام فلومينينسي "شبه منعدمة" بسبب الإصابة.

وسيواجه "الزعيم" السعودي فريق فلومينينسي البرازيلي على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، الجمعة، لحساب دور ربع النهائي.

وكان الهلال السعودي حقق انتصارا تاريخيا على مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، بعدما فاز عليه بنتيجة 4-3.