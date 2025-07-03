living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسميا.. حمد الله يقود هجوم الهلال في مونديال الأندية

3
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الأربعاء، التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة.
 
وأضاف النادي السعودي في بيان: "ينتظم اللاعب عبد الرزاق حمد الله في تدريبات الهلال اليوم في أورلاندو".
 
وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن حمد الله سيقود هجوم الهلال في مبارياته المقبلة بكأس العالم للأندية.
 
وأفادت صحيفة "عكاظ الرياضية" بأن النادي السعودي وقع عقدا مع حمد الله على سبيل الإعارة للمشاركة مع النادي في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة.
 
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين فريقي الهلال والشباب، الذي يلعب له حمد الله، لم تستغرق وقتا طويلا، إذ انطلقت في الساعات المتأخرة من مساء الثلاثاء.
 
واعتبر متابعون ومحللون الصفقة بمثابة "مفاجأة من العيار الثقيل".
 
وجاء هذا التحرك من إدارة الهلال بعد إصابة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
 
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، الأربعاء، أن فرص ميتروفيتش أمام فلومينينسي "شبه منعدمة" بسبب الإصابة.
 
وسيواجه "الزعيم" السعودي فريق فلومينينسي البرازيلي على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، الجمعة، لحساب دور ربع النهائي.
 
وكان الهلال السعودي حقق انتصارا تاريخيا على مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، بعدما فاز عليه بنتيجة 4-3.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout