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ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال وفلومينينسي؟

3
JULY
2025
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كشف موقع "أوبتا" المتخصص بالتحليلات والإحصائيات الرياضية، توقعات الذكاء الاصطناعي، لفرص الفرق بالفوز بلقب كأس العالم للأندية.
وقال الموقع إن الأرقام التي توصل إليها جاءت وفق توقعات الذكاء الاصطناعي وكمبيوتر قام بتحليل فرص كل فريق بالفوز بلقب "مونديال الأندية".
 
وأظهرت الأرقام الخاصة بالموقع أن فرص الهلال السعودي الذي سيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل، بالفوز باللقب في حدود 4.3 في المئة.
 
وبلغت فرصة تأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي للبطولة نسبة 59.8 بالمئة، والتأهل للمباراة النهائية 18.9 بالمئة.
 
أما فلومينينسي، فكانت فرصته للفوز بكأس العالم للأندية في حدود 1.5 بالمئة، والفوز على الهلال 40.2 بالمئة، وبلوغ المباراة النهائية 9.5 بالمئة.
 
وبالنسبة لتشلسي، ففرصته للفوز باللقب جاءت بنسبة 26.8 بالمئة، متقدما على باريس سان جيرمان الذي توقع الذكاء الاصطناعي أن فرصته لإحراز اللقب هي 24.9 بالمئة.
 
وحصل ريال مدريد الإسباني على نسبة 16.9 بالمئة للفوز بالبطولة، متقدما على بايرن ميونيخ الذي نال نسبة 14.8 بالمئة.
 
وكانت فرصة بروسيا دورتموند الألماني للفوز بالكأس في حدود 7.6 بالمئة، متقدما على بالميراس الذي توقع له الذكاء الاصطناعي بفرصة 3 بالمئة فقط لإحراز لقب البطولة.
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