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قيود ترامب تحرم منتخبا من المشاركة في بطولة للكرة الطائرة

2
JULY
2025
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ضاعت على منتخب كوبا لكرة الطائرة النسائية فرصة المشاركة في بطولة في بورتوريكو، وذلك عقب القيود الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التأشيرات.
 
وأعلن الاتحاد الكوبي للكرة الطائرة رفض طلب التأشيرة المقدم للفريق، المكون من 12 لاعبا وحكم، وعدد من المدربين، وعدم مشاركته في البطولة التي ستقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.
 
وقالت لورا سواريز لاعبة منتخب كوبا لوكالة أسوشيتد برس: "إنها خيبة أمل كبيرة لأنني أتدرب يوميا، وأكرس جهدي في كل ساعة من أجل ذلك، لذا فإن عدم مشاركتنا في هذه البطولة أمر مخيب جدا للآمال".
 
وكان منتخب كوبا يستعد للمشاركة في بطولة للسيدات في بورتوريكو، تقام بمشاركة البلد المنظم والمكسيك وكوستاريكا، وتمنح نقاط تصنيف للتأهل إلى دوري الأمم للكرة الطائرة.
 
من جانبه قال ويلفريدو روبنسون مدرب الفريق إن هذا القرار يهدد منتخب كوبا بالغياب عن بطولة دوري الأمم.
 
وأوضح روبنسون أن "البطولة تمنح نقاطا في كل مباراة، وتنتظرنا بطولة أخرى في سبتمبر، وحينها لن نكون قادرين على التأهل لهذه البطولة إذا كنا بحاجة إلى 80 أو 100 نقطة".
 
وكانت الولايات المتحدة أضافت كوبا إلى قائمة تضم 12 دولة تفرض عليها قيودا بشأن دخول أراضيها، وذلك اعتبارا من أوائل يونيو.
 
وتضم هذه القائمة مواطني أفغانستان وجمهورية الكونغو وإيران وفنزويلا ودول أخرى.
 
وكتب وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، على حسابه على منصة "إكس": "رفض منح التأشيرات جزء من قائمة قيود عنصرية ومعادية للأجانب".
 
وردّت السفارة الأميركية في كوبا عبر وكالة أسوشيتد برس بأنه لا يمكن التعليق على حالات محددة وفقا لسياسات الخصوصية الخاصة بها، مضيفة أنها تنفذ تعليمات وإجراءات "لتأمين الحدود وحماية المجتمعات والشعب الأميركي".
 
وتوج منتخب كوبا ببطولة العالم للكرة الطائرة "سيدات" مرتين متتاليتين في 1994 و1998، وحقق 3 ذهبيات أولمبية متتالية في دورات برشلونة 1992 وأتلانتا 1996 وسيدني 2000.
 
ومن المتوقع أن تؤثر الإجراءات الأميركية على عدد أكبر من لاعبي كوبا بشأن مشاركتهم في البطولات الدولية من أجل التأهل للبطولات العالمية ودورة الألعاب الأولمبية القادمة التي ستقام في لوس أنجلوس 2028.
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