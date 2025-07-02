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فالفيردي: طريقة تشابي ألونسو سترهق منافسي ريال مدريد

2
JULY
2025
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أبدى فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالفوز على يوفنتوس الإيطالي 1 - صفر، مساء الثلاثاء، مشيدا بأسلوب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق.
وقال فالفيردي عقب اختياره للفوز بجائزة رجل المباراة: "كانت مباراة مرهقة جدا أمام منافس قوي للغاية، لقد أتيحت لنا فرص عديدة وهذا يحسب لنا لأننا عملنا بجد في الهجوم والدفاع، ولا يزال أمامنا الكثير لنُحسنه، هناك أمور كثيرة يجب تطويرها، لكن هذه خطوة إضافية للأمام".
 
وكشف فيدريكو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "لقد طالبنا المدرب تشابي ألونسو بالسيطرة كالعادة على الكرة، واستردادها بأسرع وقت ممكن عند فقدانها لنهاجم من جديد، بهذه الطريقة سنرهق المنافس أكثر، وهكذا تكون المباراة أفضل".
 
وأشاد اللاعب الأوروغوياني الدولي بزميله المهاجم الشاب غونزالو غارسيا صاحب هدف الفوز على يوفنتوس، قائلا: "إنه يستحق فرصة المشاركة في المباريات، لأنه يعمل ويتدرب بجدية، فهو أحد ناشئي النادي ويكافح مع الفريق الرديف، وحصل على فرصته ويستغلها بكل فخر وإصرار".
 
وعن دوره كقائد، قال فالفيردي: "أحاول استخراج أفضل ما لدى زملائي، إنهم يجعلونني أشعر براحة أكبر كقائد، ويسهلون عليّ إعطاء التعليمات لأنهم يلتزمون بها ويريدون الأفضل دائما للفريق، أتشرف كثيرا بكوني قائدا لريال مدريد".
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