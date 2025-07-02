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دورتموند يتأهل للقاء ريال مدريد في ربع نهائي مونديال الأندية

2
JULY
2025
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حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا متوقعا لكن صعبا على مونتيري المكسيكي 2-1 الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ضاربا موعدا مع ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي.
 
ويدين دورتموند بفوزه إلى المهاجم الغيني سيرهو غيراسي الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 14 و24، فيما سجل لمونتيري جيرمان بيرتيرامي (الدقيقة 48).
 
وسيلتقي دورتموند مع ريال مدريد الفائز على يوفنتوس الإيطالي 1-0 على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، في الخامس من يوليو على ملعب ميتلايف في نيويورك.
 
وتابع الفريق الألماني بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش سلسلة مبارياته من دون خسارة ووصل إلى 11 مباراة في مختلف المسابقات.
 
وكان مونتيري قد تأهل إلى هذا الدور بعد تعادل مفاجئ مع إنتر ميلان الإيطالي 1-1، ومع ريفر بلايت الأرجنتيني سلبا، قبل الفوز الكبير على أوراوا ريد دايموندز الياباني 4-0.
 
وافتتح غيراسي التسجيل حين تبادل الكرة مع أدييمي على خط منطقة الجزاء، لعبها له الأخير فسددها الغيني زاحفة نحو المرمى (الدقيقة 14).
 
واستغل غيراسي كرة من أدييمي الذي انطلق من الجهة اليمنى وانتظر زميله قبل أن يلعبها له في منتصف منطقة الجزاء ليتابعها في الشباك (الدقيقة 24).
 
وفي الشوط الثاني قلّص بيرتيرامي النتيجة برأسية بعدما وصلته تمريرة بالرأس أيضا من إريك أوغيري (الدقيقة 48).
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