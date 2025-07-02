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بعد أول مشاركة بمونديال الأندية.. ألونسو يتحدث عن حالة مبابي

2
JULY
2025
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لم يحسم تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني ما إذا كان سيعتمد على كيليان مبابي نجم الفريق في التشكيل الأساسي أو إشراكه بديلا في مباراة دور الثمانية بكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
 
وشارك مبابي لأول مرة في مونديال الأندية بعد مشاركته بديلا بعد مرور 68 دقيقة من المباراة التي فاز بها ريال مدريد على يوفنتوس الإيطالي 1-0، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ16.
 
ويلتقي الفريق المدريدي في مباراة السبت المقبل على ملعب "ميتلايف" بوروسيا دورتموند الألماني الذي تخطى مونتيري المكسيكي 2-1 فجر الأربعاء.
 
وقال ألونسو عقب الفوز على يوفنتوس: "أعتقد أن مبابي يتحسن بشكل يومي، وأتوقع أنه سيكون أفضل حالا في مباراة دور الثمانية، أتحدث معه باستمرار للاستفسار عن حالته، لذا أعتقد أنه سيكون أفضل كثيرا في دور الثمانية".
 
وعانى مبابي من مرض في الجهاز الهضمي قبل مباراة ريال مدريد الأولى في كأس العالم للأندية، دخل على إثره المستشفى، وغاب عن فريقه في الدور الأول بالكامل، حيث جمع الريال 7 نقاط بعد فوزين وتعادل.
 
وحل مكان النجم الفرنسي، زميله الشاب غونزالو غارسيا (21 عاما)، الذي شارك أساسيا في 4 مباريات وسجل 3 أهداف منها هدف الفوز على يوفنتوس.
 
وتمنح عودة مبابي زخما لمونديال الأندية الذي تلقى ضربة قوية بعد خروج إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من دور الـ16 بعد الخسارة أمام باريس سان جرمان الفرنسي.
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