جوكوفيتش: "حبوب المعجزة" ساعدتني في بطولة ويمبلدون

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زار اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش طبيبا مرتين بسبب مشكلة في المعدة، وأعطاه ما وصف اللاعب المخضرم بـ"حبوب المعجزة" خلال فوزه على ألكسندر مولر، في الدور الأول من بطولة ويمبلدون للتنس، مساء الثلاثاء.

واحتاج جوكوفيتش إلى استراحة أثناء تأخره 1-2 في المجموعة الثالثة، وعاد بعدها إلى الملعب في وقت لاحق من تلك المجموعة.

وقال جوكوفيتش: "تحولت من شعوري بأفضل حالاتي لمجموعة ونصف إلى أسوأ حالاتي لمدة 45 دقيقة"، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كانت مشكلة في المعدة، لكنني عانيت من ذلك، ولكن نجحت في استعادة طاقتي بعد تناول بعض حبوب المعجزة التي وصفها لي الطبيب، وأنهيت المباراة بأداء جيد".

وواصل اللاعب الصربي (38 عاما) معدله القوي بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم مقابل تحقيق 20 فوزا في مباراته الأولى ببطولة ويمبلدون التي حقق لقبها 7 مرات من أصل 24 لقبا له في البطولات الأربع الكبرى.

كما وصل جوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدون في آخر 6 نسخ، ولكنه خسر اللقب مرتين أمام كارلوس ألكاراز في عامي 2023 و2024.

وأضاف الصربي المخضرم: "أنا هنا لأنني أؤمن أن لدي فرصة في الفوز باللقب، أشعر دائما خاصة منذ النصف الثاني من مسيرتي أنني أقدم أفضل مستوياتي على الملاعب العشبية، فلماذا لا أكرر ذلك؟".

وتفادى جوكوفيتش مفاجآت الدور الأول في أول يومين من بطولة ويمبلدون، حيث خرج 23 لاعبا مصنفا بواقع 13 لاعبة و10 لاعبات، لتعادل نسخة العام الجاري أعلى معدل في بطولات غراند سلام منذ عام 2001.

وأكد نوفاك: "بصراحة.. لم أفكر في التوقف أو اعتبرته ضمن حساباتي"، وذلك ردا على التفكير في الانسحاب من مباراة الثلاثاء بسبب ألم المعدة.

وأتم جوكوفيتش، الذي سيواجه البريطاني دان إيفانز، الخميس: "لقد سددت بعض الإرسالات القوية، وكان إرسالي ممتازا بشكل عام في المباراة، وهو أحد العوامل التي أعمل على تحسينها".