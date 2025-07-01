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أشهر نادٍ هولندي يطرد لاعبيه عبر رسالة "واتساب"

1
JULY
2025
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قرر نادي أياكس، أكبر أندية هولندا عبر التاريخ، طرد 7 من لاعبي فريقه الأول بشكل غريب إذ اكتفى بإرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" لكل واحد منهم لإبلاغه بأن لا مكان له في خطط المدرب جون هيتينغا.
 
وأنهى أياكس الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري خلف البطل غريمه التقليدي آيندهوفن بنقطة (77 نقطة) كما ودع الكأس والدوري الأوروبي من ثمن النهائي.
 
وكشفت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية يوم الاثنين أن 7 لاعبين من أياكس تلقوا رسائل على هواتفهم عبر تطبيق "واتساب" لإبلاهم بأنهم لم يعودوا مرغوبين في النادي وهم تشوبا أكبوم، كارلوس فوربس، بورنا سوسا، كريستيان هلينسون، كريستيان راسموسن، جاي غورتر وبرانكو فان دي بومن.
 
وجاء في الرسالة: لن يسمح لكم بالتدرب مع الفريق الأول ولا حتى تناول وجبات الطعام مع اللاعبين، كما أن ركن سياراتكم في مواقف النادي ممنوع، ولا يسمح لكم باستخدام الصالة الرياضية إلا بعد انتهاء لاعبي الفريق من التدريب، وسيكون لكم اخصائي علاج طبيعي واحد لمعالجتكم طالما بقيتم في النادي.
 
وفاز أياكس بالدوري الهولندي 36 مرة عبر تاريخه الممتد 125 عاماً بالإضافة إلى 20 مرة بالكأس و4 مرات في دوري أبطال أوروبا، كما أنه النادي الذي أخرج الأسطورة يوهان كرويف، أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.
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