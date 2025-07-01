الزمالك يعلن رحيل جهازه الفني والإداري والطبي بالكامل

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أعلن نادي الزمالك، الإثنين، رحيل المدير الفني لفريق كرة القدم أيمن الرمادي، الذي قاد "الأبيض" مؤخرا للتتويج بلقب كأس مصر.

وقال الزمالك في بيان عبر حساباته الرسمية، إن مجلس الإدارة وجه الشكر إلى الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي كمدير فني، وتوج خلالها بالكأس.

وأوضح: "كما وجه مجلس الإدارة الشكر للجهاز المعاون بالكامل"، معلنا "رحيل كل من المدرب العام أيمن عبد العزيز ومساعديه أحمد سمير وحمادة السيد، ومدرب حراس المرمى عماد المندوه، والمعد البدني محمد الشافعي".

وأعلن الزمالك أيضا رحيل مدير الكرة وائل القباني، مشيدا بدوره كأحد أبناء النادي في الفترة التي تولي فيها المسؤولية، ورحيل الجهاز الطبي بالكامل بقيادة محمد أسامة، ليرحل بذلك الجهاز الفني والطبي والإداري بالكامل.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الزمالك يستعد للإعلان عن تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا، برفقة جهاز فني وإداري وطبي.