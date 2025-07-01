ياسين بونو.. "حائط الصد الأسطورة" يتعملق أمام هالاند ورفاقه

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أثبت ياسين بونو مجددا أنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم، بأدائه الأسطوري أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، مساء الإثنين.

وكان لمردود الحارس المغربي دور محوري في فوز الهلال التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، ليعبر الفريق السعودي إلى دور الثمانية باستحقاق.

ورغم استقبال شباك بونو 3 أهداف في اللقاء، فإنه تصدياته "المستحيلة" خطفت الأضواء من نجوم كبار، وكانت سر صمود الهلال في مباراة ملحمية شهدت وقتا إضافيا واهتزت بها الشباك 7 مرات.

ولم يكن أداء صاحب الـ34 عاما الإعجازي أمام مانشستر سيتي مفاجئا، إذ اعتاد الحارس الفذ التألق أمام الكبار، علما أنه كان أحد أبرز أسباب تفادي الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في أول لقاء للفريقين بالبطولة، بما قدمه من تصديات لفتت الأنظار.

وكان بونو نجح في منع نجم وسط الفريق الملكي فيدريكو فالفيردي من التسجيل من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من اللقاء المثير الذي جمع الفريقين قبل أيام وانتهى بهدف لكل فريق.

وأثبت الحارس الذي ولد في كندا عام 1991 لأبوين مهاجرين وبدأ مسيرته الاحترافية مع الوداد البيضاوي المغربي، أنه أحد أفضل الصفقات التي أبرمها الهلال منذ سنوات، بعد مسيرة قضى معظمها في إسبانيا.

ففي 17 أغسطس 2023، انضم بونو إلى الدوري السعودي بعقد لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أشهر من تألقه مع منتخب "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022 بقطر، ودوره البارز في بلوغ المغرب المربع الذهبي كأول إنجاز من نوعه لمنتخب عربي وإفريقي.

وفي عام 2023، تم ترشيح بونو لجائزة الكرة الذهبية وجوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وهو أمر نادر بالنسبة لحراس المرمى.