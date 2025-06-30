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اعترف المدير الفني لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو بوجود "فجوة" بين فريقه وباريس سان جرمان الفرنسي، الذي سحق الفريق الأميركي برباعية نظيفة في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، الأحد.

وقال ماسكيرانو إنه راض عن أداء فريقه في المسابقة، رغم الهزيمة الثقيلة أمام باريس.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "حققنا الهدف الذي وضعناه لأنفسنا. كنا ندرك جيدا إلى أي حد يمكننا المنافسة، واليوم أظهرت لنا الحقيقة ذلك".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "أنا فخور جدا باللاعبين وبالعمل الذي قاموا به خلال المسابقة. حاولنا في كل مباراة أن نظهر ما يمكننا تقديمه. الفجوة موجودة لكنني فخور بهم".

ومن جهة أخرى، اعتبر لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جرمان، أن الفوز الكبير على إنتر ميامي كان "أصعب مما يبدو"، رغم الرباعية النظيفة.

وسجل البرتغالي جواو نيفيش هدف التقدم مبكرا لصالح باريس، قبل أن يضيف الفريق 3 أهداف أخرى بسرعة قبل نهاية الشوط الأول، ليحسم المواجهة عمليا بمواجهة إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم أن ميسي، اللاعب السابق لباريس سان جرمان وبرشلونة الإسباني، قدم لمحات مميزة في الشوط الثاني، فإن فريقه لم يتمكن من اختراق دفاعات المنافس.

وقال إنريكي: "من الصعب اللعب ضد لاعبين من هذا المستوى. كانت مباراة صعبة لكن أعتقد أننا كفريق قدمنا أداء ممتازا".

وأضاف: "هناك فارق واضح بين الشوطين. جودتهم واضحة وأعتقد أننا استحقينا الفوز. كانت المباراة أصعب مما يبدو خاصة بعد الشوط الأول".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه، المتوج بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا ليحقق الثلاثية الأولى في تاريخه، يعيش موسما استثنائيا ويأمل في مواصلة الانتصارات على الأراضي الأميركية.

وتابع إنريكي: "من الواضح أننا نعيش موسما تاريخيا لهذا النادي، ونطمح للذهاب بعيدا في هذه المسابقة. نحن الآن في ربع النهائي ولا يتبقى سوى 8 فرق. هدفنا التقدم لأبعد نقطة ممكنة والمنافسة على اللقب. لكن لتحقيق ذلك علينا تجاوز جولتين إضافيتين من الأدوار الإقصائية. الموسم طويل كما هو الحال بالنسبة لجميع الفرق، لكن لدينا الحافز لنكون منافسين".