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بعد مارادونا وميسي.. لامين يامال يخطف "رقم الأساطير"

30
JUNE
2025
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من المرتقب أن يعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء، انتقال الرقم 10 من اللاعب أنسو فاتي إلى النجم الصاعد لامين يامال.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي الكتالوني كان يخطط لكشف اسم اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد نجم برشلونة لامين يامال الـ18 يوم 14 يوليو، وهو التاريخ الذي سيدخل فيه عقده الجديد حيز التنفيذ حتى عام 2031.
 
لكن اللاعب نفسه استبق الأحداث، وقام بالإعلان عن ذلك بشكل غير رسمي، بعد أن تأكدت إعارة أنسو فاتي يوم السبت إلى نادي موناكو.
 
ونشر يامال على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا وهو يرتدي قميص برشلونة رقم 10، وأتبعها بصورة له وهو يحتفل بهدف بقميصه الحالي رقم 19، مرفوقة بعبارة مختصرة: "رقمي، قصتي".
 
من جانبه، كتب والد لامين يامال على إنستغرام: "أنت لا تستحق فقط القميص رقم 10، بل تستحق أكثر من ذلك بكثير".
 
ومن المنتظر أن يعلن برشلونة سيعلن عن ارتداء لامين يامال للرقم 10 يوم الثلاثاء، وسيعرضه للبيع رفقة القميص الجديد للنادي يوم الأربعاء 2 يوليو، بمجرد أن تصبح إعارة أنسو فاتي لنادي موناكو رسمية.
 
ومن المرتقب أن يعلن موناكو رسميا عن ضمه لأنسو فاتي يوم الثلاثاء، كما هو متفق عليه مع برشلونة.
 
وكان فاتي قد ورث الرقم 10 عن ليونيل ميسي، بعد رحيله إلى نادي باريس سان جيرمان صيف 2021.
 
وللقميص رقم 10 رمزية خاصة في برشلونة، فقد ارتداه نخبة من أعظم اللاعبين، أبرزهم مارادونا، ورونالدينيو، وريفالدو، ثم ليونيل ميسي، وبعده أنسو فاتي، وها هو اليوم ينتقل إلى لامين يامال.
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