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باريس سان جيرمان يقسو على رفاق ميسي ويتقدم لدور الثمانية

30
JUNE
2025
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اكتفى باريس سان جيرمان بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول ليفوز 4-صفر على إنتر ميامي ليتقدم بطل أوروبا إلى دور الثمانية لكأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم، الأحد.
 
ومنح جواو نيفيز التقدم مبكرا للفريق الفرنسي بضربة رأس في الدقيقة السادسة، قبل ظن فابيان رويز أنه ضاعف النتيجة لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل.
 
ووسط تراجع تام من إنتر ميامي وخطأ من سيرجيو بوسكيتس، سجل نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 39.
 
وجعل البديل توماس أفيليس النتيجة 3-صفر بعدما سجل بالخطأ في مرماه قرب الاستراحة.
 
واختتم أشرف حكيمي رباعية فريقه بعدما تابع تسديدته المرتدة من العارضة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
 
وبدأت الملامح الهجومية في الظهور لصاحب الأرض بعد نهاية الاستراحة وكان ليونيل ميسي العامل المشترك في كل المحاولات.
 
وينتظر فريق المدرب لويس إنريكي الفائز بين فلامنغو وبايرن ميونيخ في الدور المقبل.
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