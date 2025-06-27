تساؤلات وسخرية.. منتخب للسيدات يخسر 1-7 أمام فريق "للفتيان"

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قبل أيام قليلة من استضافة بطولة يورو السيدات 2025، تعرّض منتخب سويسرا النسائي لهزيمة مفاجئة بنتيجة 7-1 أمام فريق فتيان تحت 15 عاما من نادي لوزيرن السويسري، مما أثار تساؤلات حول جاهزية الفريق للبطولة المرتقبة التي تنطلق في 2 يوليو المقبل.

وأثارت الهزيمة الثقيلة أمام فريق من الفتيان الصغار، علامات استفهام، حول جودة كرة القدم النسائية، مقارنة بالرجال، كما أثارت موجة من السخرية، من قبل عدد من منتقدي كرة القدم النسائية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن المباراة كانت ودية وغير رسمية، إلا أن النتيجة شكّلت إحراجا كبيرا للمنتخب السويسري النسائي، خصوصا أنها سُجلت وتم بث مقاطع منها عبر تطبيق "تيك توك" قبل أن تُحذف سريعا بعد أن حصدت أكثر من 70 ألف مشاهدة، وفق ما أفادت صحيفة بليك السويسرية.

في أول تعليق من داخل المنتخب، قالت ليلى فانديلر، لاعبة المنتخب السويسري المحترفة في ليون الفرنسي: "الحصص التدريبية مرهقة، لكننا نعمل لنكون في أفضل جاهزية لليورو. بالنسبة لنا، النتيجة لم تكن مهمة. كنا نختبر خطط لعبنا."

وتُظهر تصريحات فانديلر أن الجهاز الفني حاول التركيز على الجوانب التكتيكية والتجريبية، إلا أن النتيجة الثقيلة أمام فتيان دون 15 عاما وضعت المنتخب تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير.

ويحتل المنتخب السويسري المركز 23 في تصنيف "فيفا" للمنتخبات النسائية العالمية.