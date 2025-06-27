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"النصر إلى الأبد".. رونالدو يعلن الاستمرار في السعودية

27
JUNE
2025
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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، الخميس، تجديد عقد قائده الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ليستمر بذلك مع "العالمي" في الموسم المقبل.
ونشر نادي النصر عبر حساباته الرسمية مقطع فيديو ظهر فيه رونالدو حيث وجه رسالة لجماهير النصر قال فيها: "النصر إلى الأبد".
 
ولم يعلن النصر عن قيمة أو مدة العقد، ولكنه تقارير إعلامية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن رونالدو سيجدد عقده مع النصر حتى صيف 2026 مع إمكانية تجديد العقد حتى 2027 ،إذا ما قرر اللاعب الاستمرار في الملاعب بعد كأس العالم 2026.
 
وانضم رونالدو إلى النصر في ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد بعد مقابلة إعلامية مثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.
 
وسجل رونالدو 99 هدفا في 111 مباراة مع النصر، وسجل في الموسم الماضي 35 هدفا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي (هداف الدوري).
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