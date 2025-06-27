الدوسري وليوناردو يقودان الهلال لدور الـ16 بمونديال الأندية

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أصبح الهلال السعودي الفريق العربي الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16، في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، الخميس.

وحقق الهلال فوزه الأول مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي منذ انتقاله إليه في 5 يونيو قادما من إنتر ميلان الإيطالي، بعدما تعادل في أول مباراتين مع ريال مدريد الإسباني 1-1، وسالزبورغ النمساوي سلبا.

واحتل الفريق السعودي المركز الثاني بخمس نقاط خلف ريال مدريد، ضاربا موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي، بينما سيلعب الفريق الملكي الفائز على سالزبورغ 3-0، مع يوفنتوس الإيطالي.

وهذا الفوز الرابع للهلال في مشاركته الرابعة بمونديال الأندية، مقابل 4 تعادلات و4 خسارات.

وبعد محاولات عدة غير مكتملة، تمكن سالم الدوسري من افتتاح التسجيل للهلال بتسديدة من فوق الحارس إثر تمريرة من ناصر الدوسري (23).

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، أسفرت هجمات الهلال المرتدة المتتالية هدفا ثانيا عبر ماركوس ليوناردو، بعدما راوغ حارس باتشوكا وسدد الكرة في مرماه.

وحسم ريال مدريد فوزه الثاني بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، في الشوط الأول.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل بعدما استلم تمريرة طويلة من الإنجليزي جود بلنغهام، انطلق بالكرة وراوغ الفرنسي جوان غادو قبل تسديدها في المرمى (40).

وأضاف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي هدفا ثانيا، حين حضر له فينيسيوس الكرة بكعب قدمه وسددها زاحفة إلى يمين المرمى (45+3).

وأنهى الشاب غونسالو غارسيا الأمور بهدف ثالث، بعد هجمة مرتدة وخطأ دفاعي استغله للانفراد والتسجيل (84).