خريطة الطريق للقب.. صدامات كبرى في إقصائيات مونديال الأندية

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بنهاية الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة، يسدل الستار على الدور الأول من كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة، إيذانا ببدء المواجهات الإقصائية.

ويشهد دور الـ16 مواعيد بين قوى كبرى في عالم كرة القدم، كما ستعرف البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، مباريات ستبقى محفورة في الذاكرة طويلا.

صدامات كبرى

في دور الـ16، يواجه ريال مدريد الإسباني يوفنتوس الإيطالي في نهائي مبكر للبطولة، بينما يصطدم بنفيكا البرتغالي بتشلسي الإنجليزي، ويلعب بايرن ميونيخ الألماني أمام فلامنغو البرازيلي، ويقارع إنتر ميلان الإيطالي فلوميننسي البرازيلي.

ممثل العرب في تحد ناري

بعد وداع الأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي، أصبح الهلال السعودي ممثل العرب الوحيد حاليا، لكن سيتعين عليه مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في تحد صعب للغاية بدور الـ16.

أوقع القدر أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأميركي، أمام فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي، في لقاء سيحمل الكثير من الشجن بالنسبة لـ"البرغوث" الأرجنتيني.

آخر لقاءين

في منافسة برازيلية خالصة، يلعب بوتافوغو مع بالميراس، بينما يلاقي بوروسيا دورتموند الألماني مونتيري المكسيكي.

وتحصل الفرق على راحة طويلة نسبيا قبل انطلاق مباريات دور الـ16 يومي 4 و5 يوليو المقبل، على أن يقام النهائي في 13 من الشهر ذاته.