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"موسم صفري".. النصر السعودي يفسخ عقد مدربه بعد أقل من عام

26
JUNE
2025
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تخلى نادي النصر الأربعاء عن خدمات مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد أقل من موسم على التعاقد معه، وذلك بعد حلوله ثالثا في الدوري السعودي لكرة القدم.
وكتب فريق العاصمة الرياض في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعلن شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي".
 
وكان النصر عين في سبتمبر الماضي بيولي الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 2022، مديرا فنيا لثلاث سنوات، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة للموسم المنصرم.
 
وأخفق في الحلول في المركزين الأول والثاني وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة كما لم يحرز أي لقب في مختلف المسابقات مع "العالمي".
 
وحل ثالثا بفارق 13 نقطة عن الاتحاد بطل الدوري وخمس عن غريمه الهلال الوصيف، في موسم توج نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافا للدوري (25).
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