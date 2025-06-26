مونديال الأندية.. دورتموند وفلوميننسي للـ16 وصنداونز يودع

A + A -

أحرز دانييل سفينسون هدفا في الشوط الأول ليضمن تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، بعد فوزه 1-صفر على أولسان الكوري الجنوبي، الأربعاء.

وبدأ الفريق الألماني المباراة بقوة، وشكل جوب بيلينغهام وفيلكس نميتشا وكريم أديمي تهديدا مستمرا لدفاع أولسان، وسجل سفينسون هدف التقدم في الدقيقة 36 بتسديدة من مسافة قريبة.

ونفذ هيون وو جو حارس مرمى أولسان العديد من التصديات المذهلة ليحرم دورتموند من تعزيز تقدمه، بعدما أبعد ضربة رأس من سيرو جيراسي وتسديدات باسكال جروس ويان كوتو.

واحتل دورتموند صدارة المجموعة السادسة، وجاء فلوميننسي البرازيلي في المركز الثاني بعد تعادله سلبيا مع صنداونز الجنوب إفريقي.

وبهاتين النتيجتين، انتزع بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، خلفه فلوميننسي بـ5 نقاط، ثم صنداونز وله 4 نقاط، وتذيل أولسان الترتيب بدون نقاط بعد 3 هزائم متتالية، علما أنه فقد آماله في التأهل قبل انطلاق الجولة.

وبات صنداونز رابع فريق إفريقي يودع البطولة بعد الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وكان الفريق الجنوب إفريقي استهل مشواره بالفوز على أولسان بهدف نظيف، ثم الخسارة أمام دورتموند 3-4، قبل تعادله السلبي مع فلوميننسي.

أما فلوميننسي فبات رابع فريق برازيلي يتأهل للدور الثاني في مونديال الأندية، بعد بالميراس وبوتافوغو وفلامنغو.

في المقابل، أصبح أولسان ثالث فريق آسيوي يودع كأس البطولة من الدور الأول، بعد العين الإماراتي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.