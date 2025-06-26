living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مونديال الأندية.. دورتموند وفلوميننسي للـ16 وصنداونز يودع

26
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز دانييل سفينسون هدفا في الشوط الأول ليضمن تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، بعد فوزه 1-صفر على أولسان الكوري الجنوبي، الأربعاء.
وبدأ الفريق الألماني المباراة بقوة، وشكل جوب بيلينغهام وفيلكس نميتشا وكريم أديمي تهديدا مستمرا لدفاع أولسان، وسجل سفينسون هدف التقدم في الدقيقة 36 بتسديدة من مسافة قريبة.
 
ونفذ هيون وو جو حارس مرمى أولسان العديد من التصديات المذهلة ليحرم دورتموند من تعزيز تقدمه، بعدما أبعد ضربة رأس من سيرو جيراسي وتسديدات باسكال جروس ويان كوتو.
 
واحتل دورتموند صدارة المجموعة السادسة، وجاء فلوميننسي البرازيلي في المركز الثاني بعد تعادله سلبيا مع صنداونز الجنوب إفريقي.
 
وبهاتين النتيجتين، انتزع بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، خلفه فلوميننسي بـ5 نقاط، ثم صنداونز وله 4 نقاط، وتذيل أولسان الترتيب بدون نقاط بعد 3 هزائم متتالية، علما أنه فقد آماله في التأهل قبل انطلاق الجولة.
 
وبات صنداونز رابع فريق إفريقي يودع البطولة بعد الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.
 
وكان الفريق الجنوب إفريقي استهل مشواره بالفوز على أولسان بهدف نظيف، ثم الخسارة أمام دورتموند 3-4، قبل تعادله السلبي مع فلوميننسي.
 
أما فلوميننسي فبات رابع فريق برازيلي يتأهل للدور الثاني في مونديال الأندية، بعد بالميراس وبوتافوغو وفلامنغو.
 
في المقابل، أصبح أولسان ثالث فريق آسيوي يودع كأس البطولة من الدور الأول، بعد العين الإماراتي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.
Skynews,Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout