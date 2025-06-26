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رواتب الدوري الأميركي.. ميسي يغرد وحيدا

26
JUNE
2025
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احتفظ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بصدارة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الأميركي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، بإجمالي 20 مليونا و446 ألفا و667 دولار، متفوقا على سقف الرواتب في 21 فريقا آخر.
 
وأعلنت رابطة لاعبي الدوري الأميركي لكرة القدم، الأربعاء، أن راتب ميسي الأساسي يبلغ 12 مليون دولار، في عقده الممتد مع إنتر ميامي لنهاية العام الجاري، ويشمل مكافآت تسويقية ورسوم الوكلاء، بينما لا يتضمن هذا الرقم أي اتفاقيات إضافية مع النادي أو الشركات التابعة له، أو أي مكافآت أداء.
 
وبلغ متوسط التعويضات المضمونة لميسي نحو 650 ألف دولار، بزيادة قدرها 9.2 بالمئة عن مايو 2024.
 
وحل لورينزو إنسيني جناح تورونتو في المركز الثاني خلف ميسي بقائمة أعلى الرواتب، بإجمالي 15.4 مليون دولار، يليه سيرجيو بوسكتس لاعب وسط إنتر ميامي (8.7 مليون دولار)، ثم ميغيل ألميرون جناح أتلانتا (7.8 مليون دولار).
 
وتصدر إنتر ميامي قائمة أعلى الرواتب برقم قياسي في الدوري بلغ 46.8 مليون دولار حتى 23 مايو، بزيادة 41.7 مليون دولار مقارنة بنهاية الموسم الماضي.
 
وبلغت رواتب إنتر ميامي ضعف رواتب معظم الفرق، باستثناء تورونتو (43.1 مليون دولار) وأتلانتا (27.6 مليون دولار).
 
وحل فريق سينسيناتي رابعا في قائمة أعلى الرواتب بـ23.2 مليون دولار، يليه حامل اللقب لوس أنجلوس غالاكسي (22.9 مليون دولار)، ولوس أنجلوس إف سي (22.4 مليون دولار)، وشيكاغو (22.1 مليون دولار).
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