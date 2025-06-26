في مباراة مشحونة.. إنتر يقصي ريفر بليت من مونديال الأندية

A + A -

لحق إنتر ميلان الإيطالي بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وفي مباراة مشحونة شهدت بطاقتين حمراوين، حقق إنتر فوزا ثمينا ومستحقا بهدفين نظيفين على ريفر بليت الأرجنتيني، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

واستفاد إنتر من النقص العددي الذي عانى منه فريق ريفر بليت، الذي لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 65 عقب طرد لوكاس مارتينيز كوارتا، ثم خاض الثواني الأخيرة من اللقاء بتسعة لاعبين بعد بطاقة حمراء أخرى من نصيب غونزالو مونتيل.

وأحرز فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 72، وأضاف أليساندرو باستوني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر، وصيف دوري أبطال أوروبا، إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مونتيري المكسيكي، الذي تأهل برفقته لدور الـ16 عن تلك المجموعة.

في المقابل، توقف رصيد ريفر بليت عند 4 نقاط في المركز الثالث، ليودع المسابقة بجانب أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي قبع في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وبات إنتر ثاني فريق إيطالي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم للأندية بعد يوفنتوس، الذي يتصدر حاليا ترتيب المجموعة السادسة قبل خوض الجولة الأخيرة بمجموعته.

أما ريفر بليت فضاعف آلام الجماهير الأرجنتينية، التي شعرت بالإحباط عقب الخروج المبكر أيضا لممثلها الثاني في المسابقة بوكا جونيورز، علما أنه اكتفى بالحصول على المركز الثالث في المجموعة الثالثة للمسابقة.