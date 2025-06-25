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مدرب تشلسي قبل لقاء الترجي: التدريب مستحيل في حرارة 37 درجة

25
JUNE
2025
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قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إنه من المستحيل أن يتدرب فريقه في درجات حرارة وصلت إلى 37 درجة مئوية، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي صباح الأربعاء.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن تدريبات تشيلسي كانت محدودة للغاية قبل المباراة التي ستقرر إذا كان الفريق سيبلغ دور الستة عشر من كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حيث تم تقليص مدة التدريب واقتصاره على المناطق المظللة من الملعب.
 
ويحتاج فريق ماريسكا إلى تجنب الهزيمة أمام الفريق التونسي أو مواجهة فشل ذريع في أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.
 
وقال ماريسكا: "تقريبا من المستحيل أن نتدرب بسبب درجات الحرارة، الآن نحاول الاحتفاظ بطاقتنا من أجل خوض المباراة".
 
وأضاف: "كانت التدريبات هذا الصباح قصيرة للغاية، ليس من السهل التدريب في درجات حرارة مثل تلك، سنحاول بذل قصارى جهدنا".
 
وأوضح ماريسكا أنه سيجري بعض التعديلات على تشكيل الفريق، حيث من المرجح أن يتواجد على مقاعد البدلاء ريس جيمس قائد الفريق بسبب تعرضه للمرض، وكذلك المدافع ليفي كولويل الذي كان مريضا أيضا.
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