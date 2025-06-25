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المغرب يبدي رغبته في تنظيم مونديال الأندية 2029

25
JUNE
2025
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ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن المغرب عبر عن رغبته في تنظيم نسخة سنة 2029 من كأس العالم للأندية، وذلك بعدما فتحت "الفيفا" باب تقديم طلبات الرغبة في احتضان البطولة.
 
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فتح باب تقديم الرغبات لتنظيم مونديال الأندية سنة 2029، مشيرة إلى أن إسبانيا كانت أول من أخطر "الفيفا" رسميا برغبتها في احتضان هذه التظاهرة الكروية الكبرى، التي تُنظم نسختها الحالية في الولايات المتحدة في الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.
 
وأضافت الصحيفة أن البرازيل كانت ثاني دولة تبدي اهتمامها بتنظيم البطولة، بعدما أعلنت عبر قنواتها الرسمية نيتها الترشح، خاصة في ظل التعديلات التي أدخلتها "الفيفا" على نظام البطولة.
 
ومؤخرا، دخل المغرب على الخط بشكل منفرد، معربا عن رغبته في استضافة مونديال الأندية 2029.
 
وأشار المصدر إلى أن السلطات المغربية بدأت بالفعل تحركاتها لاستكشاف الخطوات المطلوبة، وكيفية تقديم ملف ترشيح متكامل في الآجال المحددة.
 
وسبق للمغرب أن احتضن كأس العالم للأندية في مناسبتين متتاليتين، سنتي 2013 و2014. وكان بايرن ميونخ الألماني هو الذي نال لقب نسخة 2013، بينما حاز ريال مدريد الإسباني لقب نسخة 2014.
 
ومن المرتقب أن يحتضن المغرب عدة بطولات كروية كبرى، من بينها: بطولة كأس أمم إفريقيا في نهاية عام 2025، وكأس العالم 2030، رفقة إسبانيا والبرتغال.
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