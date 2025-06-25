بنفيكا يحقق فوزا تاريخيا على بايرن ميونيخ في مونديال الأندية

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حقق بنفيكا البرتغالي فوزا مهما بهدف نظيف على بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، ليضمن صدارة المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية، ويصعد الفريقان معا إلى دور الـ16.

وسجل أندرياس شيلدروب الهدف الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في طقس شديد الحرارة.

وبعد تحقيق أول انتصار له على الإطلاق على بايرن ميونيخ، سيواجه بنفيكا أما تشلسي الإنجليزي أو الترجي التونسي في دور الـ16، بينما من المقرر أن يواجه بايرن، الذي احتل المركز الثاني، فلامنغو متصدر المجموعة الرابعة.

افتتح شيلدروب التسجيل بعد 13 دقيقة بتسديدة مباشرة، بعد تمريرة عرضية منخفضة من فريدريك أورسنيس من اليمين، مستغلا هفوة في خط دفاع الفريق البافاري.

وبعد أن ضمن بايرن ميونيخ التأهل إلى الدور التالي، افتقرت تشكيلته المعدلة إلى الرغبة في الفوز، لكن أداء الفريق تحسن بعد الاستراحة.

وظن جوشوا كيميش أنه عادل النتيجة، لكن هدفه أُلغي بداعي تسلل هاري كين.