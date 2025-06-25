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مونديال الأندية.. الفيفا يحقق في "إساءة عنصرية ولفظ بذيء"

25
JUNE
2025
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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا ضد الأرجنتيني غوستافو كابرال لاعب باتشوكا المكسيكي، بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية للألماني أنتونيو روديغير مدافع ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.
 
وأشارت وسائل إعلامية إلى أن روديغير أبلغ حكم المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1، البرازيلي رامون أباتي، بوجود إساءة عنصرية من اللاعب الذي دخل من مقاعد البدلاء، وذلك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
 
ونفذ الحكم الإشارة الرسمية لبروتوكول الفيفا، التي تستخدم عند وجود إساءة عنصرية محتملة.
 
ونفى كابرال (39 عاما) الاتهامات بعد المباراة، قائلا "كانت مشادة. اصطدمنا ببعضنا. وقال إنني ضربته بيدي ثم وقعت مشادة كلامية، وأشار الحكم إلى وجود إساءة عنصرية".
 
وتابع: "في الأرجنتين نقول (لفظ بذيء تعني جبانا)، وكنت أقول له ذلك طوال الوقت".
 
وكان المدير الفني لريال مدريد شابي ألونسو أشار إلى أن "توني (روديغير) أخبرنا بشيء، وتم تفعيل بروتوكول الفيفا وهناك تحقيق جار. نحن نصدقه. هذا أمر غير مقبول".
 
وقال الفيفا إن قرار فتح تحقيق بالواقعة جاء بعد "مراجعة تقرير المباراة" التي قدمها الحكام.
 
وسيسمح لكابرال بالمشاركة في المسابقة بينما تستمر التحقيقات، إذ من المقرر أن يخوض باتشوكا مباراته الأخيرة أمام الهلال السعودي مساء الخميس.
 
لكن الفريق المكسيكي فقد فرص التأهل إلى ثمن النهائي، بعد خسارته في أول مباراتين أمام سالزبورغ النمسوي وريال مدريد.
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