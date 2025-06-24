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قال تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، إن أنطونيو روديغر، مدافع الفريق، تعرض لإساءة عنصرية خلال الفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، مساء الأحد.

وأكد ألونسو أن إدارة النادي قدمت شكوى بشأن هذه الواقعة التي حدثت في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها الفريق الإسباني بنتيجة 3-1 في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن روديغر احتك بقائد باتشوكا، جوستافو كابرال، في الوقت بدل الضائع، لكن لم يتضح ما إذا كانت الإساءة المزعومة قد صدرت من لاعب أم من المدرجات.

قال ألونسو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لقد أكد روديغر تعرضه لإساءة، ونحن نصدقه، يجب عدم التسامح إطلاقا في مثل هذه الحالات، والاتحاد الدولي (فيفا) يحقق الآن، هذا كل ما يمكنني قوله".

ولم يعلق (فيفا) على الواقعة، لكن رامون أباتي حكم المباراة وضع ذراعيه أمام صدره، في إشارة واضحة إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية.

وحقق ريال مدريد أول فوز له في البطولة ليتساوى بأربع نقاط مع ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي تعادل بدون أهداف مع الهلال السعودي في العاصمة واشنطن.

وسيلعب ريال مدريد ضد سالزبورغ في الجولة الأخيرة، مساء الخميس المقبل (الساعات الأولى من الجمعة بتوقيت غرينتش)، وتبقى كل احتمالات التأهل في المجموعة باقية مع تخلف الهلال بفارق نقطتين فقط.