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تقارير تكشف آخر مستجدات عقد رونالدو مع النصر

24
JUNE
2025
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كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل نادي النصر إلى اتفاق نهائي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، لتجديد عقده لمدة موسم إضافي.
ووفق صحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه ينتظر أن تستكمل "الإجراءات الروتينية" من أجل تجديد عقد كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم فريق النصر، موسما إضافيا بعد اتفاق نهائي بين الطرفين.
 
وسارت المفاوضات مع رونالدو على تجديد عقده لمدة عام، وسيحدد بعد نهاية كأس العالم 2026 ما إذا كان اللاعب سيستمر في الملاعب أم سيعتزل.
 
وقبل نحو 4 أشهر، أشارت "الرياضية" إلى أن إدارة النصر اتفقت مع بطل دوري الأمم الأوروبية أخيرا مع منتخب بلاده على تجديد عقده لمدة عام واحد، مع إمكانية فتح باب التفاوض مجدداً عند انتهائه.
 
وكان النصر قد تعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر في يناير 2023، وحقق معه البرتغالي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
 
وتحفظت مصادر "الرياضية" على التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكن مصادر غير رسمية رجحت أن تكون مشابهة لتفاصيل العقد السابق، البالغة 200 مليون يورو سنوياً، مما يجعله من بين الأعلى دخلاً في عالم كرة القدم.
 
يذكر أن رونالدو سجل حتى الآن بالقميص الأصفر 93 هدفا ونال لقب هداف الدوري موسمين متتاليين، كما يحمل الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافاً في نسخة واحدة من دوري المحترفين، كاسراً الرقم السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب.
 
وخلال الموسم الماضي 2024/2025، خاض "الدون" 41 مباراة مع النصر بجميع المسابقات، سجل خلالها 35 هدفا وصنع 4 أهداف.
 
كما يطارد رونالدو أهدافا أخرى قبل الاعتزال، وهي بلوغ الهدف رقم 1000، ولقب الهداف للمرة الثالثة، وتحقيق لقب الدوري السعودي، وألقاب محلية إضافية، وأيضاً لقب الهداف الأجنبي التاريخي للنصر.
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