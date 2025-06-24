تأهل سان جرمان وبوتافوغو لثمن نهائي "مونديال الأندية"

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تأهل باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا وبوتافوغو البرازيلي إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم الأندية في الولايات المتحدة، فيما خرج أتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأميركي خاليا الوفاض ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية.

وحسم سان جرمان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزه الثاني في المسابقة وقد جاء بهدفين نظيفين على حساب سياتل ساوندرز متذيل القاع من دون أي نقطة، في حين لم يشفع الفوز القاتل لأتلتيكو على بوتافوغو المتصدر السابق 1-0 بهدف الفرنسي أنطوان غريزمان (87) في تأهله رغم تساوي الفرق الثلاثة نقاطا، إذ كان فارق الأهداف الفيصل بينهم ليتراجع بوتافوغو للمركز الثاني ويحتل "روخيبلانكوس" المرتبة الثالثة.

وفي المباراة الأولى، وإثر تعرضه لخسارة مفاجئة أمام بوتافوغو 0-1 في الجولة الثانية بعدما كان أمطر شباك أتلتيكو برباعية نظيفة في مستهل مبارياته، توجب على سان جرمان حصد النقاط الثلاث لضمان مقعده في ثمن النهائي من دون الدخول في حسابات المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

ومرة جديدة خاض بطل أوروبا مباراته من دون نجمه عثمان ديمبيليه لعدم تماثله للشفاء من إصابة تعرض لها، بعدما تألق ابن الـ 28 عاما في صفوفه هذا الموسم وبات من بين أبرز المرشحين لإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعد تسجيله 33 هدفا وتقديمه 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وفي ملعب لومين فيلد في سياتل، بكّر سان جرمان في تهديد مرمى ساوندرز بعد تمريرة من الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى ديزيريه دويه تابعها سريعا بقدمه اليمنى وصدها القائد الحارس ستيفان فراي (12).

وكاد الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما أن يوقع نادي العاصمة في المحظور خلال محاولته تجاوز المهاجم بول روثروك ليخسر الكرة التي وصلت إلى جيزيس فيريرا سددها الاخير خارج المرمى الخالي (19).

وانتظر سان جرمان حتى الدقيقة 35 لافتتاح التسجيل بعد ركنية وصلت منها الكرة إلى البرتغالي فيتينيا الذي سدد بقدمه اليمنى من دون أن تصيب المرمى، لتجد الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في طريقها وتتحول من ظهره في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر دويه فرصة مضاعفة النتيجة بعد عرضية من الإسباني فابيان رويس على الناحية اليسرى، نجح المدافع الكاميروني نوهو تولو في إنقاذ الكرة من امامه (56).

وواصل سان جرمان الذي استحوذ على الكرة بنسبة 80 في المئة وسدد 13 مرة، منها 5 بين الخشبات الثلاث، خطورته فسدد البرتغالي جواو نيفيش كرة خارج المرمى (59).

ولم يتأخر نادي العاصمة في قتل المباراة بإضافة الثاني عبر أشرف حكيمي بعد لعبة مشتركة بين دويه والبديل برادلي باركولا الذي دخل بدلا من كفارا (68)، في عاشر أهداف الدولي المغربي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأنقذ المدافع تولو مرة جديدة فريقه من الهدف الثالث بعدما أبعد عن خط المرمى كرة البديل وارن زائير-ايمري (85).

وفي المباراة الثانية على ملعب روز بول ستاديوم في لوس أنجلوس وأمام 22992 ألف متفرج، خطف أتلتيكو الذي دفع غاليا ثمن خسارته برباعية برباعية نظيفة أمام سان جرمان في الجولة الأولى، هدفا قاتلا أمام بوتافوغو لم يكن كافيا للعبور إلى ثمن النهائي، إذ كان يحتاج إلى عدد أكبر من الأهداف.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي سجل غريزمان الذي حلّ بدلا من الإنجليزي كونور غالاغر بين الشوطين بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريس، هدف اللقاء الوحيد.

وطالب رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بركلة جزاء لصالح ألفاريس في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول، إلا أن حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أكد قرار الحكم بعدم احتسابها.

وبدأ بوتافوغو بطل أميركا الجنوبية المباراة بقوة، فاختبر الدولي الفنزويلي جيفرسون سافارينو حارس مرمى أتلتيكو القائد السلوفيني يان أوبلاك في الدقائق الأولى.

لكن أتلتيكو عزز من إيقاع اللعب وسيطر على الكرة مع تقدم الشوط الأول، حيث أتيحت للمهاجم ألفاريس فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 41، لكن تسديدته ارتطمت بمواطنه ألكسندر باربوسا مدافع بوتافوغو لتتحول إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، ضغط أتلتيكو في حين كان بوتافوغو الأقرب لكسر الجمود في الدقيقة 67 عندما سدد إيغور جيزوس كرة طائرة من لمسة واحدة بعد عرضية البديل كويابانو، تصدى لها أوبلاك وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقائق الأخيرة، سجل غريزمان هدف الفوز مستغلا ضعف الرقابة ليحول تمريرة ألفاريس العرضية إلى الشباك.