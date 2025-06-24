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قبل مواجهة ميسي.. إنريكي يعلن التحدي رغم ورطة الملاعب

24
JUNE
2025
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أكد المدير الفني لفريق باريس سان جرمان الفرنسي لويس إنريكي أن ناديه متحمس لمواصلة نجاحه في موسم 2024 / 2025، مشيرا إلى أنه يتطلع للتتويج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، منتقدا في الوقت نفسه حالة ملاعب المسابقة.
 
 
وحجز سان جرمان مقعده في دور الـ16 بالبطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب فوزه 2-0 على سياتل ساوندرز الأميركي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.
 
 
وجاء هدفا المباراة عن طريق النجمين الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والمغربي أشرف حكيمي.
 
وتربع سان جرمان، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على فريقي بوتافوغو البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في ذات الرصيد من النقاط، بينما قبع سياتل في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.
 
وضرب سان جرمان موعدا في دور الـ16، الذي يمثل أولى مراحل خروج المغلوب في المسابقة، موعدا مع وصيف المجموعة الأولى إنتر ميامي الأميركي.
 
ورغم مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، يعتقد لويس إنريكي أن سان جرمان يمتلك المقومات اللازمة للوصول إلى الأدوار النهائية في الولايات المتحدة.
 
وقال إنريكي عقب لقاء سياتل: "إنها بطولة تتطلب الاستعداد للذهاب إلى أتلانتا أو فيلادلفيا أو حتى أي مكان آخر".
 
وأضاف المدرب الإسباني في تصريحاته: "نريد الوصول إلى أبعد مدى ممكن، وأعتقد أن اللاعبين مستعدون لذلك. تبدأ المنافسة الحقيقية الآن، وستكون صعبة للغاية".
 
وأوضح إنريكي، الذي توج بأربعة ألقاب مع سان جيرمان خلال الموسم المنصرم "بعد كل مباراة، يتعين علينا أن نرى ما إذا كنا سنتأهل أم لا. نحن متحمسون لذلك".
 
ورغم فوزه على سياتل، أعرب إنريكي عن إحباطه من أرضية ملعب لومين، الذي أقيمت عليه المباراة، حيث قال: "المهم هو حالة الملعب. وأقول هذا اليوم، حتى مع فوزنا. ما زلنا بعيدين كل البعد عن الملاعب الأوروبية".
 
وتابع: "إنها جيدة، لكن الكرة ترتد كالأرنب. اليوم، كان ينبغي ري الملعب يدويا لتجف في غضون 10 دقائق، باعتبارها أرضية ذات عشب طبيعي كانت في الماضي من النجيل الصناعي".
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